В Краснодарском крае умерли шесть пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 30 ноября за последние сутки с COVID-19 скончались шесть человек.

- В Краснодаре умер 68-летний житель Тихорецкого района. В госпитале Тихорецка скончался местный житель 52 лет. Врачам инфекционной больницы №2 Сочи не удалось спасти 59-летнюю местную жительницу. В Крымской ЦРБ умерла 39-летняя жительница Темрюкского района. Перестало биться сердце 59-летнего мужчина из Кореновского района, он умер в Усть-Лабинской ЦРБ. Также летальный случай зарегистрирован в Северской ЦРБ. Там скончалась 42-летняя местная жительница, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Известно, что у всех умерших наряду с COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 30 ноября за сутки выявили 166 человек с коронавирусом, среди них – 22 ребенка.