ГИБДД на Кубани напомнила водителям о мерах безопасности во время тумана

Фото ОГИБДД по краю

В утренние и вечерние часы в регионе продолжаются туманы. Это приводит к росту числа ДТП в крае. Достаточно упомянуть страшную автокатастрофу в Выселковском районе, в которой погибли шесть человек.

В связи с этими погодными особенностями , ОГИБДД по Краснодарскому краю обратилось к водителям с просьбой помнить об особенностях управления автомобилями в условиях плохой видимости, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Во время тумана водителям необходимо включить ближний свет фар, противотуманные фары и огни. Помимо этого, при попадании в полосу тумана или сильного дождя нужно плавно снижать скорость, увеличивать дистанцию между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, исключить выезд на полосу встречного движения, при этом при выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости,- сообщает ОГИБДД.