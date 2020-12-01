В Новороссийске на могиле основателя Поста номер один «вырос» столб ЛЭП

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В Новороссийске в местных пабликах разместили информацию о том, что на могиле почетного гражданина города-героя, ветерана Великой отечественной войны, основателя Поста номер один Виталия Лесика появилась опора ЛЭП. Одна из местных жителей опубликовала фото, на котором столб навис над могилой заслуженного человека.

- Никакого столба на могиле Лесика нет и быть не может, - заявил начальник управления культуры городской мэрии Вячеслав Матвейчук.

По его словам, опора ЛЭП находится за границами участка. На момент погребения Виталия Лесика она уже была установлена. Место для захоронения выбрали при участии родственников усопшего. Памятник ветерану намечено установить до конца года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске на 102-ом году жизни умер ветеран ВОВ Виталий Лесик. Основатель Поста номер один ушел из жизни в ночь на 10 марта 2019 года.