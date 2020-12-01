В Анапе разыскивают вандалов, которые повредили городскую е лку

Скрин: @admanapa

В Анапе разыскивают вандалов, которые повредили городскую новогоднюю е лку. Инцидент произошел на Театральнои площади города-курорта. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах отчетливо видно, как группа молодых людеи перелезли через ограду и подобрались к главнои зеленои красавице Анапы. Они забрали из конструкции несколько веток. Но, когда отрывали искусственные еловые лапы, то погнули элементы каркаса рождественского дерева.

- Главныи символ Нового года в Анапе еще в процессе установки, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Анапы. – Сейчас полиция ведет поиск вандалов и устанавливает их личности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре начали устанавливать елки.