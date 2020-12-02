Девушка, устроившая голую фотосессию в парке Краснодара, снялась обнаженной в супермаркете

Между полок с макаронами Ева Мария прошлась голышом

Краснодарска Ева Мария не скрывает, что работает девушкой по вызову. Она пропагандирует любовь и периодически напоминает о себе, выходя в народ нагишом.

За такое поведение ее уже сажали за решетку на трое суток. Тогда после голой фотосессии в парке Краснодара ее арестовали по административной статье и заставили выплатить штраф.

На время фотосессии прекратились, но недавно Ева Мария снова отправилась снимать обнаженку в продуктовый магазин.

- Все шушукались там продавцы, хотя мы старались быть незаметными, - говорит она. - Пришлось потом целую тележку продуктов купить.

Надо сказать, что помимо распугивания стыдливых горожан в людных местах своей голой...фигурой, Ева Мария увлеклась творчеством.

Она записала клип, и не исключено, что это увлечение заметят на российской эстраде. Таких примеров немало.

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