Девушка, устроившая голую фотосессию в парке Краснодара, снялась обнаженной в супермаркете

Между полок с макаронами Ева Мария прошлась голышом
Краснодарска Ева Мария не скрывает, что работает девушкой по вызову. Она пропагандирует любовь и периодически напоминает о себе, выходя в народ нагишом.
За такое поведение ее уже сажали за решетку на трое суток. Тогда после голой фотосессии в парке Краснодара ее арестовали по административной статье и заставили выплатить штраф.
На время фотосессии прекратились, но недавно Ева Мария снова отправилась снимать обнаженку в продуктовый магазин.
- Все шушукались там продавцы, хотя мы старались быть незаметными, - говорит она. - Пришлось потом целую тележку продуктов купить.
Надо сказать, что помимо распугивания стыдливых горожан в людных местах своей голой...фигурой, Ева Мария увлеклась творчеством.
Она записала клип, и не исключено, что это увлечение заметят на российской эстраде. Таких примеров немало.
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