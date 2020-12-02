На Кубань из Финляндии передали бюст казачьего полковника Федора Елисеева

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарский край из Финляндии передали бюст казачьего полковника Федор Елисеева. Это дар Юртового казачьего общество североевропейской страны. Памятник установлен на родине героя - в станице Кавказской.

Федор Елисеев был первым атаманом Финляндско-Кубанской станицы на территории Финляндии. Он – участник трех войн ХХ века, написал книгу об истории казачества.

– Кубань богата своими героическими сынами, – отметил на церемонии открытия бюста вице-губрнатор Александр Власов. - Желаю будущим казакам быть достойными этого прославленного человека, нашего земляка.

Федор Елисеев также известен благодаря своему кругосветному путешествию с джигитовочной группой и книгам по истории казачества.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре установят бюст Героя России Николая Ростовского. Также появятся мемориальные доски и памятный знак.