Скрин: @admanapa

В Анапе нашли вандалов, которые ломали городскую елку на Театральной площади. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах было отчетливо видно, как группа молодых людей перелезли через ограду и подобрались к главному новогоднему символу Анапы. Они выломали из конструкции несколько веток и погнули каркас.

Полиция обнаружила вандалов. Они приехали на курорт из соседнего района.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Анапе разыскивают вандалов, которые повредили городскую елку. Инцидент произошел на Театральной площади города-курорта.