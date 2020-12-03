Девочку, умершую после сильного отравления в Тимашевске, похоронили

Фото: Артем ФИЛАТОВ

Появились подробности трагедии, которая произошла в Тимашевске. 5-летняя девочка, которая вместе со своей семьей отравилась неизвестным продуктом, скончалась. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребенок умер в карете скорой помощи по дороги в больницу.

- Откачать малышку не смогли, ее состояние было крайне тяжелым, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» знакомый семьи. - Ребенка похоронили в минувшую субботу.

Тем временем родители и сестра погибшей девочки по-прежнему находятся в реанимации.

Напомним, отравившаяся семья почти неделю лежит в больнице. По некоторым данным, в тот злополучный день взрослые и дети обедали супом, был на столе творог, ели они и сыр. Все продукты покупали в местном продуктовом магазине около дома. Что же стало причиной такого сильного отравления, станет возможно только после проведенных экспертиз.