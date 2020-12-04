Умер отец футболистов сборной России Миранчуков

Антон и Алексей Миранчуки со своим отцом. Фото: "Вконтакте"

Игрок сборной России Алексей Миранчук сообщил о смерти своего отца Андрея Миранчука.

- Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда, - написал он у себя в Инстаграм под фотографией, на которой изображен он вместе с братом Антоном и отцом.

Как сообщили сайту «КП-Кубань» в администрации Петровского сельского поселения Славянского района, Андрей Миранчук скончался 3 ноября в Краснодаре после продолжительной болезни.

За жизнь отца футболистов сборной России боролись лучшие врачи краевой больницы, но спасти не смогли.

– Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41, – добавил наш собеседник.

Антон и Алексей Миранчуки – уроженцы Славянска-на-Кубани, игроки сборной России по футболу. Антон сейчас выступает за столичный «Локомотив», Алексей – за итальянскую «Аталанту».

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