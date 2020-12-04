7% жителей Краснодарского края имеют иммунитет к коронавирусу

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 7 декабря Роспотребнадзор Краснодарского края начинает очередной этап исследования популяционного иммунитета в регионе. Это делается для того, чтобы понять, сколько жителей переболели опасной инфекцией. Исследование поможет построить план прививочной кампании от COVID-19.

- Начинается третий этап анализа популяционного иммунитета. Мы проводим эту работу с лета. Тогда наш компьютер отобрал около 3000 кандидатов. Это люди, которые не болели. Два этапа пройдены, это третий этап. Просьба этим лицам прийти в поликлинику, сдать кровь на иммунитет. По первым двум этапам мы видим, что 5-7% жителей уже имеют иммунитет к коронавирусу, - рассказала замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

В Роспотребнадзоре добавили, что третий этап исследования даст понимание, сколько держится иммунитет, который возник не в ходе вакцинации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Роспотребнадзор начинает смс-рассылку контактным и заразившимся COVID-19. В Краснодарском крае вводят новые правила информирования больных коронавирусом.