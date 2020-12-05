Самыми зараженными районам Кубани стали еще два

Но эпидситуацию оценивают как стабильную

В Краснодарском крае ежесуточно увеличивается число заболевших коронавирусом. Теперь их 22763 человека. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в регионе равен 401,1.

- Традиционно высок показатель в Краснодаре, Сочи. Но кроме них, еще и в Туапсинском, Белореченскои и Северском районах Кубани, - сообщили в минздраве Краснодарского края.

Напомним, теперь в Краснодарском крае вводят новые правила информирования жителей о том, что у них положительный анализ на коронавирус.

Такая система ускорит все процессы. Раньше результат анализа жителя Кубани приходил в поликлинику по месту жительства и уже там реагировали на позитивный ответ теста на COVID-19. А сейчас из лаборатории они придут в Роспотребнадзор, откуда запустят рассылку адресатам.

Кроме того, 7 декабря ведомство начинает очередной этап исследования популяционного иммунитета в Краснодарском крае. Это делается, чтобы понять, сколько жителей региона переболели грозной инфекцией.