На Кубани ветер усилится до ураганного

Эпицентром непогоды станет Новороссийск Фото: Анна МАЕВА

В Краснодарском крае в выходные ожидается усиление ветра. Эпицентром непогоды станет Новороссийск. Порывы ветра в городе герое 5 декабря достигнут 20-25 м/с. При этом, температура воздуха ночью опустится до 0 - +5°С, днем будет 8-13°С тепла. На участке Анапа-Геленджик холоднее 5-10°С.

- На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность, без осадков, – сообщили в краевом гидрометцентре.

Аналогичная погода будет на всей территории региона, только температуры - ниже. Ночью и утром южную половину края окутает туман, дороги захватят гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью до 5°С мороза, днем - не более +6°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что ураганный ветер поднял трехметровые волны в Новороссийске.