Платный участок дальнего западного обхода Краснодара запустят в конце 2023 года

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В Краснодаре дальний западный обход будет построен в 2023 году. Напомним, что трассу протяженностью 51 км, сделают платной.

- Сейчас на участке будущей трассы делают насыпь основного хода, забивают сваи на мостах и путепроводах, - сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Дальний западный обход Краснодара представляет собой скоростную трассу с разделенными встречными потоками и четырьмя полосами движения.

Строительство дороги позволит минимизировать поток транзитного транспорта, который проезжает через Краснодар по пути к Керченскому мосту, а также значительно сократить временные затраты водителей. Трассу проложат по территории столицы Кубани, Красноармейского и Динского районов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что дальний западный обход Краснодара откроют через три года.