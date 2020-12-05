В Анапе зимой зацвели бананы

Пальма расцвела зимой. Фото: Александр и Анжелика Гришенковы, "Анапское Черноморье"

В Краснодарском крае пришла календарная зима. Ночные температуры воздуха опускаются ниже ноля. Однако на побережье Черного моря в Анапе теплее. Здесь уже замечали цветение сирени, каштанов и акации глубокой осенью. А теперь в палисадниках у жителей даже снова распустились пальмы.

- Невероятно, но факт. У нас в палисаднике цветут бананы. Между прочим, цветут уже второй раз в году. Причем зацвел не один, а сразу два на разных пальмах. Тут однозначно в небесной канцелярии явно что-то интересное происходит, - цитирует "Анапское Черноморье" слова своей подписчицы Анжелики Гришенковой.

Надо сказать, синоптики составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Краснодарском крае. В Гидрометцентре России подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца с октября 2020-го по март 2021 года. Долгосрочные прогнозы, конечно, не могут быть точными на 100 процентов, но вполне дают представление о том, какой будет зима.