После аварии на Кубани, где погибли пять человек, возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МВД по краю

Следователи СУ РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП, где сегодня, 5 декабря, погибли пятеро.

- По версии следствия на 135 км автодороги «Краснодар-Ейск» в районе хутора Ударный произошло лобовое столкновение между автомобилем ВАЗ 21099 под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району и ВАЗ 2110 под управлением 29-летнего мужчины, в котором находились трое пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Все пятеро погибли. Еще один участник аварии, водитель третей машины, с которой тоже столкнулась 99-ая, не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

Расследование уголовного дела продолжается. Назначен комплекс судебно-медицинских и автотехнических экспертиз.