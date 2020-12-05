Шквальный ветер ожидается в Краснодарском крае

Погода будет стабильной

Погода в Краснодарском крае в выходные, 5-6 декабря, будет относительно спокойной. Никаких осадков или серьезных заморозков метеорологи не прогнозируют. Но с воскресенья, 6 декабря, и в начале рабочей недели на регион налетит шквальный ветер.

- На севере Краснодарского края порывы его будут достигать от 18 и до 20 метров в секунду, - сообщает краснодарский гидрометцентр.

В Новороссийске уже готовятся к наступлению сезона норд-остов.

Что касается температуры воздуха, то она вполне стандартная для южных зим.

- Переменная облачность. Без осадков, временами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градусов, днем -1…1 градусов, - говорят синоптики.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Краснодарском крае. В Гидрометцентре России подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца с октября 2020-го по март 2021 года. Долгосрочные прогнозы, конечно, не могут быть точными на 100 процентов, но вполне дают представление о том, какой будет зима.