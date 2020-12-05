В Краснодаре в аварии с участием такси погиб ребенок

Фото: ЧП Краснодар

В Краснодаре на улице Новороссийской произошло смертельное ДТП. Около 18 часов вечера, 5 декабря, автомобиль такси врезался во встречную "Киа".

- Скорая приехала, но мужчина скончался на месте. Похоже, водитель такси, - сообщают "КП" - Кубань" очевидцы трагедии.

На месте работают экстренные службы.

Есть данные об одном погибшем

- По предварительной информации 34-летний водитель авто "Киа" двигался по улице Новороссийской со стороны ул Лизы Чайкиной в сторону улицы Симферопольской, при развороте нарушил очередность проезда автотранспорта и столкнулся с авто "Лада Ларгус", который двигался со встречного направления. В итоге при столкновении погиб 14-летний пассажир "Киа", - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Пассажирка такси тоже доставлена в больницу с травмами.

Ведется проверка.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в страшном ДТП на дороге Краснодар - Ейск погибли пятеро. Предварительно, виновником аварии называют 22-летнего полицейского на 99-ой. Он выехал на встречку и врезался в "десятку". От удара один из автомобилей воткнулся в землю, остальных участников ДТП разметало по обочине.

Среди погибших оба водителя и три пассажирки "десятки".