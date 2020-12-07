Умер бывший глава Темрюка Александр Войтов

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Ушёл из жизни экс-глава Темрюка Александр Войтов. Ему было 59 лет. По некоторым данным, он в последнее время тяжело болел. Местные жители уже принесли свои соболезнования родным и близким.

Александр Дмитриевич занимал пост мэра Темрюка с 2012 по 2017 год. «Комсомолка» сообщала, что Глава Темрюка Александр Войтов досрочно покинул свой пост. Заявление с просьбой принять его отставку чиновник направил с городской совет. На внеочередном заседании депутаты прекратили полномочия главы райцентра. С чем был связан досрочный уход, не сообщалось.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что умер от коронавируса председатель анапского районного суда. Андрей Фомин скончался в госпитале. К слову, Фомин был очень спортивным человеком. Он возглавлял на курорте федерацию самбо и оказывал всяческое покровительство спортивным клубам Анапы и Новороссийска.