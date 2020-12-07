В госпитали Краснодарского края попало рекордное число людей с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае остается напряженной. График по количеству заболевших снова пополз вверх. По данным на 7 декабря за последние сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 179 человек – это рекордная цифра с начала пандемии.

- В Краснодаре заболели 64 человека, в Ейском районе – 16, в Туапсинском районе – 12. В Староминском районе выявлено 10 новых случаев, в Тихорецком – восемь. По шесть положительных результатов после тестов на COVID-19 получено в Сочи, Крымском, Апшеронском, Кавказском районах. По пять – в Абинском, Ленинградском, Калининском районах. По четыре человека попали в медучреждения с инфекцией в Анапе и Армавире, по три – в Славянском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах. По два заболевших зафиксировано в Щербиновском, Новокубанском и Северском районах. По одному – в Новороссийске, Белореченском, Красноармейском и Крыловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших за последние сутки – шестеро детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за выходные на Кубани умерли 16 пациентов с коронавирусом. Это рекордное число летальных исходов за два дня.