Жертвами коронавируса в Краснодарском крае стали еще восемь человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 7 декабря за последние сутки скончались еще восемь человек. Летальные случаи произошли в медучреждениях Краснодара, Новороссийска, Анапы, Лабинского и Тихорецкого районов.

- В краевой клинической больнице №1 умер 67-летний местный житель. В инфекционной больнице не стало 85-летней жительницы Краснодара. В госпитале для ветеранов войн перестало биться сердце 82-летней жительницы Краснодара. Врачам Лабинской ЦРБ не удалось спасти 67-летнюю местную жительницу. В больнице Новороссийска скончались женщина 49 лет и мужчина 67 лет. В Анапе умер 78-летний местный житель. В Тихорецкой ЦРБ скончался 73-летний житель Кавказского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки в госпитали Краснодарского края попало рекордное число людей с коронавирусом. За сутки в регионе подтверждено 179 случаев COVID-19, среди заболевших – шестеро детей.