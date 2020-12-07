Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в Краснодаре ввели карантин, стало известно из приказа департамента ветеринарии Краснодарского края (имеется в распоряжении «КП» - Кубань»). На одной из пасек города, расположенных в ОПХ «Колос», обнаружили опасное заболевание пчел - варроатоз.

- В целях ликвидации заболевания, подтвержденного исследованиями, проведенные в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, территория пасеки объявлена неблагополучной, - сообщается в документе.

На этом участке также введен карантин. Также утвержден перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.

О том, сколько будут действовать ограничительные мероприятия, не сообщается. Все будет зависеть от того, как быстро улучшится ситуация.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти районах Кубани отменили карантин.

СПРАВКА «КП»

Варроатоз – это тяжело протекающее заболевание личинок, куколок и взрослых пчел. Болезнь отнесена к списку «Б» карантинных болезней, причем опасность заражения касается всех пасек, находящихся в радиусе 15 километров.

На ранней стадии болезнь практически никак не проявляет себя, благодаря чему болезнь может быстро распространиться из-за действий не подозревающего о ней пчеловода.

Если не обнаружить болезнь на ранних стадиях, может произойти заражение всех семей на пасеке, что приведет к массовой гибели пчел и повлечет за собой большой финансовый ущерб для пчеловода.