В районе Новороссийска туристы сняли на видео водопад из облаков

В Новороссийске туристы из Сибири стала свидетелями завораживающего природного явления

В Новороссийске туристы из Сибири стала свидетелями завораживающего природного явления в среднегорье. Они поднялись на высоту 540 метров над уровнем моря и увидели, что облака как будто «стекают» в Цемесскую бухту и тают.

- Это явление происходит нечасто, в основном из-за перепада температур, прокомментировали синоптики.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в небе над Сочи наблюдали облака-мамматусы. Это название происходит от латинского термина mamma – «вымя», «грудь». Облака так называют - вымяобразные или трубчатые. Небесное шоу привело в восторг местных жителей и гостей.

Как говорят метеорологи, подобное явление характерно для тропических широт. Но облака-мамматусы могут появиться и над субтропическим Сочи, они связаны с образованием тёплых циклонов.