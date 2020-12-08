Глава Роспотребнадзора назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае

Анна Попова. Фото Иван Макеев

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в ведомстве 8 декабря рассказала о динамике заболеваемости COVID 19 в различных регионах России.

Наиболее стабильной ситуация по распространению коронавируса наблюдается пока в Республике Татарстан.

- Самые стабильные цифры в Татарстане, они идут с самого начала такие, в республике Чечня, в Краснодарском крае,- цитируют Попову информационные агентства.

Напротив, наиболее непростая динамика наблюдается в Архангельской области, Республике Коми и Карелии.

Как ранее сообщалось, по данным оперативного штаба региона, 8 декабря на Кубани выявлено 175 заболевших коронавирусом в 26 районах края.