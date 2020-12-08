Тур в Сочи за 1,3 млн рублей на двоих оказался самым дорогим по России в рамках программы кешбэка

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Новогодний тур в Сочи за 1,3 млн рублей на двоих на 13 дней оказался самым дорогим по России в рамках программы кешбэка. В цену не входит перелет, но включен завтрак.

- В среднем туры по акции с кешбэком продавались в диапазоне от 40 тыс. до 80 тыс. рублей на двоих, - сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Причем, цена сильно отличается, в зависимости от направления отдыха. Примерно 10% туристов, купивших туры с кешбэком – едут на отдых сами, без семьи или друзей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в середине октября начался второй этап регистрации компаний, которые хотят участвовать в государственной программе туристического кэшбэка. Россияне 5 декабря могли приобрести туры от двух суток и получить возврат собственных денег в размере до 20%.