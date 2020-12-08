В Сочи бутик-отель предлагает номера в декабре по 232 тысячи рублей в сутки

Фото: страница Дмитрия Богданова в Facebook

В Сочи бывшая дача одного из богатейших российских купцов конца XIX века стала бутик-отелем.

- На несколько дней, с 21 по 25 декабря, в бутик-отеле были свободные номера за 232 тысяч рублей, - написал на своей странице в Facebook генеральный директор одного из сочинских санаториев Дмитрий Богданов.

По его словам, москвичи как построят чего-нибудь в Сочи, так «хоть стой, хоть падай».

По данным системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, люкс с террасой, площадью 52 квадратных метра в бутик-отеле в конце декабря можно забронировать по цене от 108 до 113,9 тысяч рублей, в зависимости от того, входит ли в стоимость завтрак. Пляж от места фешенебельного проживания находится в 500 метрах, аэропорт – в 24 км.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что новогодняя поездка в Сочи за 1,2 миллиона рублей на двоих вошла в ТОП-5 самых дорогих туров.