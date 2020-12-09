В Сочи советником мэра стала замминистр по делам молодёжи Татарстана

Фото: министерства по делам молодёжи Татарстана

В Сочи назначена советник мэра по делам молодёжи. На эту должность утверждена заместитель министра по делам молодёжи Республики Татарстана Анна Захматова. Она будет курировать вопросы так же связанные с молодежью курорта.

- Анна Захматова, как советник главы города, будет курировать вопросы молодежной политики, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Захматова родилась в Казани. После окончания Казанского государственного технического университета имени Туполева работала в сфере молодёжной политики, в том числе стояла у истоков создания волонтёрского движения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первым заместителем главы Краснодара назначен Евгений Наумов. Он будет курировать вопросы строительства.