В Сочи советником мэра стала замминистр по делам молодёжи Татарстана

Фото: министерства по делам молодёжи Татарстана
В Сочи назначена советник мэра по делам молодёжи. На эту должность утверждена заместитель министра по делам молодёжи Республики Татарстана Анна Захматова. Она будет курировать вопросы так же связанные с молодежью курорта.
- Анна Захматова, как советник главы города, будет курировать вопросы молодежной политики, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.
Захматова родилась в Казани. После окончания Казанского государственного технического университета имени Туполева работала в сфере молодёжной политики, в том числе стояла у истоков создания волонтёрского движения.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первым заместителем главы Краснодара назначен Евгений Наумов. Он будет курировать вопросы строительства.