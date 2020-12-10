На Кубани браконьер выловил креветок на 650 тысяч рублей

У нарушителя изъяты 13 860 штук креветок и запрещенные орудия лова

В районе станицы Благовещенской на берегу Кизилташского лимана браконьер выловил креветок на 650 тысяч рублей. Столько составил ущерб, нанесенный природе. Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- У нарушителя изъяты 13 860 штук креветок и запрещенные орудия лова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - Это делается для того, чтобы сохранить биоресурсы Краснодарского края.

В отношении нарушителя проводятся процессуальные действия.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Темрюкском районе два браконьера «попали» на миллион рублей за незаконную рыбалку. Такое решение вынес в суд. Летом на Кубани было запрещено собирать мидий.