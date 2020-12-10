На Кубани дорожники сняли 16-летнюю девушку с моста

Девушка находилась за перилами моста и могла упасть с высоты в воду.

В Сочи на мосту сотрудники охраны Минтранса России спасли 16-летнюю девушку. На «отлично» сработала группа быстрого реагирования команды «Морской порт». Происшествие случилось на мосту через реку Сочи автомобильной дороги А-147 "Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия".

- Девушка находилась за перилами моста и могла упасть с высоты в воду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства транспорта РФ. - Наши сотрудники подоспели как раз вовремя.

На место ЧП вызвали бригаду скорой медицинской помощи, полицию и родственников девушки. Школьницу направили в медицинское учреждение для обследования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске мужчина с рупором залез на 25-метровую трубу котельной. Он хотел совершить необдуманный поступок.