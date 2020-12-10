В Сочи мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб

Несчастный случай произошел на улице Виноградной. Фото: архив КП

В Сочи 30-летний местный житель выпал из окна многоэтажного дома в микрорайоне Макаренко. Несчастный случай произошел на улице Виноградной. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

- По факту гибели 30-летнего жителя Сочи территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи мужчина выпал из окна больницы. На месте ЧП проведены необходимые следственные действия.

По словам очевидцев, мужчина находился на последнем, седьмом этаже. Место происшествия осмотрел охранник. Пациенты больницы сняли инцидент на телефон и выложили в сеть.