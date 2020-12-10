На Кубани прошли съемки российской комедии «Рашен юг»

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В Краснодарском крае завершились съемки российской комедии «Рашен юг». Декорациями для картины стали Геленджик, Кабардинка, Новороссийск, Архипо-Осиповка. Кроме того, некоторые сцены снимались на косе Чушка.

- Главная героиня фильма красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, - рассказали создатели картины. – За ней ухаживают сразу три жениха, которые завоевывают сердце девушки возможными и невозможными способами. Кого же выберет Ксения?

В картине снимались Стася Милославская, Александр Метелкин, Риналь Мухаметови, Семен Трескунов и другие. Режиссер проекта - Антон Федотов.

Выход картины запланирован на весну 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что во Всероссийском детском центре «Орленок» завершились съемки фильма. Главные роли в картине исполнили актеры Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьёв-Изотов, Алёна Долголенко, Екатерина Саймулина и сами "орлята".