На Кубани прошли съемки российской комедии «Рашен юг»

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В Краснодарском крае завершились съемки российской комедии «Рашен юг». Декорациями для картины стали Геленджик, Кабардинка, Новороссийск, Архипо-Осиповка. Кроме того, некоторые сцены снимались на косе Чушка.
- Главная героиня фильма красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, - рассказали создатели картины. – За ней ухаживают сразу три жениха, которые завоевывают сердце девушки возможными и невозможными способами. Кого же выберет Ксения?
В картине снимались Стася Милославская, Александр Метелкин, Риналь Мухаметови, Семен Трескунов и другие. Режиссер проекта - Антон Федотов.
Выход картины запланирован на весну 2021 года.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что во Всероссийском детском центре «Орленок» завершились съемки фильма. Главные роли в картине исполнили актеры Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьёв-Изотов, Алёна Долголенко, Екатерина Саймулина и сами "орлята".