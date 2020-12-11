Мэрия Краснодара прокомментировала подорожание проезда на автобусе №29

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В Краснодаре увеличилась цена за проезд одном автобусном маршруте №29. Он соединяет Центральный колхозный рынок и поселок Колосистый.

- Повышение стоимости проезда произошло в соответствии с приказом коммерческого перевозчика – компании «Югополис – Экспресс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

Проезд подорожал в рамках поэтапного перевода общественного транспорта на работу по нерегулируемым тарифам.

На 29-й маршрут в рабочие дни выходят 17 автобусов.

- Увеличение стоимости проезда на транспорте МУП «КТТУ» - основного городского перевозчика – в ближайшее время не планируется, - обратили внимание в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре автобус №101А изменил маршрут движения. Новая схема введена с 16 ноября.