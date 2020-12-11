Умер известный политик и бизнесмен Анапы

Фото: anapa-official.ru

В Анапе ушел из жизни известный политик и бизнесмен Сергей Дорохов. Ему было 48 лет.

- Он скончался скоропостижно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» мэрии Анапы, не уточнив причину смерти.

Сергея Дорохова называют настоящим патриотом Анапы, он предприниматель и меценат, на протяжении работал в составе депутатского корпуса Совета, занимался общественной и благотворительной деятельностью.

- Многие анапчане знают его как доброго и отзывчивого человека с активной гражданской позицией, - говорится в официальном некрологе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что умер 47-летний депутат Законодательного Собрания Кубани Сергей Прокопенко.