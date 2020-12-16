В Тихорецком районе по инициативе жителей благоустроили парк

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Фастовецкой Тихорецкого района по инициативе жителей благоустроили парк. Таким образом реализован проект «Инициативное бюджетирование».

- С инициативой привести в порядок парк выступили жители. За счет средств краевого бюджета уложили тротуарную плитку и провели освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В обновленной зеленой зоне установили и новую летнюю сцену, и арт-объекты.

Кроме того, благоустроили парк в одном из поселений Крыловского района. Зону отдыха обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В станичном парке Новосергиевского сельского поселения установили детскую и спортивную площадки, малые архитектурные формы, фонари, проложили тротуарные дорожки, высадили газоны, кустарники и деревья.