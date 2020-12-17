Последствия шквала в Геленджике: ураганный ветер гнул деревья до земли

Ураганный ветер был настолько сильным, что гнул деревья до земли Фото: Юлия БАРАНОВА

В Геленджике устраняют последствия шквала. Ураганный ветер был настолько сильным, что гнул деревья до земли. В поселке Кабардинка шквал едва не снес новогоднюю елку.

- Вокруг «красмас три» разбросаны игрушки, повреждена гирлянда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы.

В мэрии курортной территории обещали елку оперативно восстановить.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее сутки на Черноморском побережье в районе Геленджика погода по-прежнему будет очень ветреной. Ветер прогнозируется северо-восточный ночью и утром 12-17 м/с, днем 12-14 м/с.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае на ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром возможен мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают водителей о тумане и гололеде на дорогах.