Последствия шквала в Геленджике: ураганный ветер гнул деревья до земли

Ураганный ветер был настолько сильным, что гнул деревья до земли
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Геленджике устраняют последствия шквала. Ураганный ветер был настолько сильным, что гнул деревья до земли. В поселке Кабардинка шквал едва не снес новогоднюю елку.
- Вокруг «красмас три» разбросаны игрушки, повреждена гирлянда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы.
В мэрии курортной территории обещали елку оперативно восстановить.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее сутки на Черноморском побережье в районе Геленджика погода по-прежнему будет очень ветреной. Ветер прогнозируется северо-восточный ночью и утром 12-17 м/с, днем 12-14 м/с.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае на ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром возможен мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают водителей о тумане и гололеде на дорогах.