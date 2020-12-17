Умер бывший мэр Краснодара

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Умер заслуженный строитель Кубани, мэр краевой столицы с 1994 по 1997 годы Николай Кряжевских. Буквально в сентябре ему торжественно вручили удостоверение «Почетного гражданина города Краснодара».

- Николай Кряжевских скончался, - подтвердил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в краснодарской мэрии.

Он родился в 1940 году. Был советником председателя Центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалером Государственных наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России» по Краснодарскому краю.

Николай Кряжевских награждён орденами «Знак почета», «Трудового Красного Знамени», Почета, Мужества, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

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