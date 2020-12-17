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В Сочи из-за пожара в административном здании эвакуировали 15 человек. Возгорание произошло на улице Макаренко. В 15:49 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в административном здании.

- В 15:50 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 15:56, по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Но, тем менее, спасатели провели эвакуацию 15 человек.

В 15:58 возгорание было локализовано. В 16:01 пожар ликвидировали. В огне никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре эвакуировали почти все торговые центры. Людей вывели без объяснения причин, на месте работала полиция и экстренные службы.