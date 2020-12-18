Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани с начала пандемии поддержку получили 150 тыс. бизнесменов. Среди них: порядка 100 тыс. предпринимателей воспользовались федеральной помощью, почти 50 тыс. – региональной.

– Средства пошли на пополнение оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, на оплату арендных платежей и коммунальных услуг, - сообщил глава региона.

Он обратил внимание, что мощной поддержкой бизнеса стали фонды микрофинансирования и развития промышленности, которые региональные власти докапитализировали на 1,2 млрд иии 2 млрд рублей, соответственно.

С начала пандемии кубанские бизнесмены получили в фонде микрофинансирования более 650 млн рублей. Фонд развития промышленности по программам «Первая необходимость» и «Приоритет» сделал льготные займы на 340 млн рублей.

В итоге предприятия, чтобы удержаться не плаву, наладили производство масок и санитайзеров. Кроме того, на Кубани запустили производство рециркуляторов.