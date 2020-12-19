Резкое ухудшение погоды прогнозируется на Кубани Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время погода в Краснодарском крае может резко ухудшится. На Кубани ожидаются понижение температуры, дожди, мокрый снег сильный гололед. Из-за этого видимость на дороге может составлять не более 500-1000 метров.

- При плохих погодных условиях необходимо передвигаться на автомобиле со скоростью, которая позволяет контролировать транспортное средство. Избегайте совершения резких маневров. При приближении к пешеходному переходу снижайте скорость заранее, соблюдайте дистанцию. Сейчас необходимо эксплуатировать автомобили на зимней резине. В первую очередь, гололед образуется на мостах и в низинах – говорят в пресс-службе ведомства.

Из-за слабой видимости и гололеда увеличится тормозной путь автомобиля. В этой ситуации пешеходам следует переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

ЧИТАЙЖЕ ТАКЖЕ

На Кубани объявлено экстренное предупреждение

В крае ожидается мокрый снег, гололед и ухудшение видимости (читайте далее).