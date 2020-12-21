На Кубани в местах запусков фейерверков будут дежурить сотрудники МЧС

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае, чтобы обеспечить безопасность, в новогоднюю ночь выставят дежурных сотрудников МЧС. Они будут охранять территории в местах запусков салютов.

- В период новогодних праздников в местах отдыха людей будут дежурить более двух тысяч сотрудников МЧС. С 28 числа все они заступают на усиленную службу, вводится резервная техника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Опасения у чиновников вызывает Музыкальный микрорайон в Краснодаре. Здесь в новогоднюю ночь выставят дополнительные подразделения противопожарной службы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, чтобы не допустить пожаров и тяжелых травм, в Краснодаре созданы специальные рейдовые группы, которые вычисляют продавцов незаконной пиротехнической продукцией. Они мониторят рынки и спальные районы.