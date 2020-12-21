В Сочи обнаружили незаконную молельную комнату в строящемся ЖК

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В Сочи прокуратура выявила нарушения требований законодательства о свободе вероисповедания. Это обнаружилось в деятельности религиозной группы, которая занималась миссионерской деятельностью.

В Лазаревском районе была организована проверка на основании материалов подразделения службы в Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю. В жилом комплексе иностранец организовал молельную комнату. Он активно пропагандировал это среди строителей и жильцов.

- Руководитель религиозного объединения стал фигурантом дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал его виновным и назначил наказание - штраф 50 тыс. рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе прикрыли незаконную молельню кавказцев. Они использовали одну из комнат в строящемся здании.