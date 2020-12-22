В Краснодарском крае грядут самые теплые выходные

Когда растает снег в Краснодарском крае Фото: Галина КОПЫЛОВА

Кубань с воскресенья обильно посыпает снежинками. Но синоптики уверяют, что к выходным снежный покров исчезнет. К концу недели столбики термометров поднимутся до +12. В субботу и воскресенье будет нехарактерно теплая для декабря погода.

- 22 декабря местами в регионе пройдет мокрый снег. 23 числа, если ночью и пометет, то днем хлопья превратятся в капли, небольшой дождик пройдет в южных районах края. 24 декабря осадков не ожидается. После 25 числа столбики термометров стремительно поползут вверх – в выходные воздух на Кубани прогреется до 12 градусов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какой будет погода в Новый год и перед праздниками.