На Кубани на директора заповедника «Утриш» завели еще одно уголовное дело

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В Краснодарском крае на директора анапского заповедника «Утриш» завели еще одно уголовное дело.

После крупного лесного пожара в районе Большого Утриша на директора заповедника завели уголовное дело. Его подозревают в халатности, которая привела к возгоранию реликтового леса.

Напомним, возгорание началось 24 августа, пламя тушили больше двух суток, и лишь на третьи - с огнем удалось справиться. По словам главы региона, Утриш потерял 130 гектаров реликтовых растений.

По версии следствия, директор заповедника во время высокой пожароопасности халатно отнесся к возложенным на него обязанностям. Подозреваемый допустил массовое нахождение посторонних граждан на территории заповедника. Из-за этого не был соблюден установленный режим его посещения и нарушены правила пожарной безопасности.

«Сейчас в отношении директора возбуждено два уголовных дела. Первое - по статье "халатность", второе - по факту злоупотребления должностными полномочиями», - сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на онлайн пресс-конференции.