Прокурор Краснодарского края рассказал, с чем связана нехватка лекарств в аптеках

Про проверки аптек Сергей Табельский рассказал на пресс-конференции

Прокуроры часто наведываются в аптеки с проверками. Они мониторят, имеется ли в наличии необходимое количество жизненно-необходимых препаратов, антибиотиков, противовирусных и других лекарств. А в условиях пандемии жители региона жалуются на нехватку препаратов. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал, с чем связан дефицит.

- Основной причиной отсутствия препаратов явилось многократное увеличение спроса в 2020 году на лекарства, рекомендованные Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. В связи с этим аптеки с перебоями получают «Умифеновир», «Арепливир», «Фавипиравир», «Ранитидин» и другие лекарства. Эти препараты находятся в аптеках в дефиците из-за отсутствия их у организаций оптовой торговли и у производителей, - пояснил глава ведомства.

Также Табельский добавил, что вместе с этим многие аптеки не принимали достаточных мер по закупке лекарств. Проверки показали, что также фармацевты нарушали хранение и продавали препараты без рецепта – что тоже приводит к дефициту. За все нарушения руководители аптек будут оштрафованы.

- За нарушение законодательства об обращении лекарственных средств внесено 43 представления руководителям аптечных организаций. Материалы направлены в Росздравнадзор края для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - добавил прокурор Кубани Сергей Табельский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из аптек Краснодара пропали лекарства для зараженных коронавирусом. В дефиците - один из препаратов, применяющийся не только для ковидных больных, но и пациентов с заболеваниями крови.