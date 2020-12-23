Глава Краснодара Евгений Первышов 23 декабря в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Помимо публичных, звучат и личные. Например, где мэр планирует встретить Новый год.- Уезжать никуда не собираюсь. Очень рассчитываю, что Новый год будет безаварийным, и я проведу его в кругу семьи. Если будут происшествия, чего бы очень не хотелось, буду на рабочем месте, - сказал Первышов.Мэр Краснодара также на пресс-конференции рассказал про Аврору, что пандемия не повлияла на сроки ее реконструкции. В ближайшее время инвестор Сергей Галицкий презентуют проект кинотеатра.