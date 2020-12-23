В Краснодаре продолжают розыск двух грабителей, которые скрылись после ночных преступлений. Напомним, что на улице Атарбекова трое неизвестных вскрыли ОТП банк, украли платежный терминал и пытались скрыться на угнанной машине. Но им помешали сотрудники ДПС, которые завели преступников буквально в тупик.- Установлены личности подозреваемых в совершении тяжких преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В розыск объявлены мужчины 43 лет и 35лет, худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины. У одного - волосы светлые, легкая щетина. Он был одет в спортивный костюм синего цвета, кожаную куртку, футболка с логотипом «ФИФА». Подозреваемые могут быть вооружены.Полиция просит сообщать всю информацию в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару или по телефонам: 8 (861) 250-84-18, 8 (861) 226-52-22, 8 (861) 226-39-44, 8(918) 286-08-17 или 102.