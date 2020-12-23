В Краснодаре продолжают розыск двух грабителей, которые скрылись после ночных преступлений. Напомним, на улице Атарбекова трое неизвестных вскрыли ОТП банк, украли платежный терминал и пытались скрыться на угнанной машине. Но им помешали сотрудники ДПС, которые завели преступников буквально в тупик.Сдаваться налетчики просто так не собирались - один из них начал палить по патрульной машине, пуля попали и в ногу гаишника. Его напарник вовремя сориентировался и сумел задержать стрелка. Двое других подозреваемых бросили машину и скрылись.Сейчас в городе по-прежнему объявлен план \\"Перехват\\". Оперативники останавливают автомобили на выездах из города. Также розыск ведется непосредственно на территории Краснодара. Правоохранители уверены - налетчики просто залегли на дно и сейчас самое главное не упустить их из виду.Тем временем МВД опубликовали видео с места ограбления и перестрелки.На кадрах видно, как мужчину угоняют \\"десятку\\" под покровом ночи - момент успел заснять, судя по всему, хозяин машины, который и заявил в полицию.Злоумышленники, сделав свое грязное дело, надеялись улизнуть, но не вышло. По ориентировке машину опознали сотрудники ДПС.Стоит сказать, что легковушка, которую угнали, практически не пострадала. После ночных преследований на лобовом стекле - трещина, на дверях небольшие царапины.ВАЖНО!По некоторым данным, подозреваемые могут передвигаться на Ниве. Госномер машины Н561УТ123.В розыске сейчас находятся Омариев Уцуми Магаметович (1971 г.р) и Омариев Дими Магаметович (1980 г.р). Злоумышленники могут быть вооружены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОграбление и перестрелка с полицейскими в Краснодаре 23 декабря 2020: что известно на данный моментК расследованию дерзкого преступления подключены все сотрудники МВД и следователи (подробнее)