В Краснодаре светящиеся шары на улице Красной давно стали визитной карточкой города. Без них центральная улица краевой столицы выглядит опустошенной. Наконец, прежнюю иллюминацию здесь начали возвращать после ремонта.- Система наружного декоративного освещения на улице Красной состоит из 52 перетяжек, в каждой из которых — по семь светящихся кругов. Иллюминацию смонтировали в 2009 году, ее элементы нуждались в ремонте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.Напомним, начальник отдела энергосбережения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Мысак в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар», рассказал, что действующая иллюминация морально устарела. Но планы по ее полной замене решено пока отложить из-за пандемии и снижения доходов в городскую казну.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что шары на улице Красной вернут, а не заменят.