На Красной Поляне 24 декабря стартовал горнолыжный сезон, а с 25 числа открылись все канатные дороги. Отдыхающие массово хлынули на склоны. На подъемники выстроились гигантские очереди. В оперативном штабе прокомментировали ситуацию и сообщили, что потоки туристов будут разводить.- Большие очереди на курорте - привычная ситуация, особенно в праздничные и предпраздничные дни. Но в связи с пандемией в этом году важно максимально избегать скопления людей, поэтому на курортах будут разводить потоки туристов. Также будут проводить санитарную обработку кабин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.Также сообщается, что с 28 декабря в Сочи заработает штаб, который будет координировать работу всех служб курорта. Мониторинговые группы будут следить за тем, как организованы фанбарьеры, как проходит дезинфекция кабинок. Также штаб будет реагировать на отзывы туристов.