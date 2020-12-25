Новороссийские десантники первыми приступили к вакцинации личного состава среди военнослужащих Воздушно-десантных войск. Добровольно прививки делают военнослужащие танкового батальона.- В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые работают с больными коронавирусом. Сейчас прививки получает личный состав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства обороны РФ.Перед инъекцией военнослужащих знакомятся с правилами поведения при вакцинации, в том числе о запрете алкоголя, интенсивных занятий спортом и тяжёлых физических нагрузок.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае скоро начнут вакцинировать население от коронавируса. Ранее прививки делали только врачам, учителям и военным.