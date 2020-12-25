С вечера 25 декабря до 18:часов 26 декабря на курорте ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с последующим переходом на юго-западный и западный. Порывы ветра возможны до 15 –17 м/с.Также ожидается, что на побережье ощутимо потеплеет. Днем в субботу воздух может прогреться до 15-16 градусов. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы.- Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности,,- сообщает мэрия курорта.Как ранее сообщалось, резкое усиление ветра к выходным ожидается также в Анапе, Геленджике и Туапсе.